В США перевернулся автобус - есть жертвы и пострадавшие

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Миссисипи из-за сложных погодных условий перевернулся автобус - два человека погибли, более 40 получили ранения. Как сообщает The Washington Post, туристический автобус ехал по ледяной автостраде в северной части Миссисипи из Алабамы в Миссури.

Всего в автобусе на момент аварии ехали 46 человек. Жертвами ДТП стали 70-летняя и 61-летняя женщины. Другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести - трое, по оценкам врачей, находятся в тяжелом состоянии.-0-