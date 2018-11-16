В США перевернулся автобус - есть жертвы и пострадавшие

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Миссисипи из-за сложных погодных условий перевернулся автобус - два человека погибли, более 40 получили ранения. Как сообщает The Washington Post, туристический автобус ехал по ледяной автостраде в северной части Миссисипи из Алабамы в Миссури.
Всего в автобусе на момент аварии ехали 46 человек. Жертвами ДТП стали 70-летняя и 61-летняя женщины. Другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести - трое, по оценкам врачей, находятся в тяжелом состоянии.-0-
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