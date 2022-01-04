В США пять человек погибли из-за снежного шторма

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли в результате снежного шторма, обрушившегося на США, сообщает РБК со ссылкой на USA Today.

Отмечается, что среди погибших - двое детей. В штате Теннесси на семилетнюю девочку упало дерево, которое не выдержало тяжести снега, в штате Джорджия пятилетний мальчик погиб после того, как дерево упало на его дом. Еще три человека погибли в ДТП в штате Мэриленд.

По сообщению синоптиков, в течение вчерашнего дня в столице страны Вашингтоне и соседних штатах выпало более 30 см снега, в штатах Делавэр и Нью-Джерси - более 25 см. При этом ветер достигал скорости 15 м/с.

Сильные снегопады и ветер привели к массовым отключениям электричества. Известно о более чем 850 тыс. случаев отключения энергоснабжения. К вечеру понедельника без электричества оставалось около 500 тыс. домовладений.

Из-за снегопада произошли сотни автоаварий. Полиция штата Вирджиния сообщила о 559 ДТП и 522 застрявших в снегу машинах.

В связи с непогодой прекратили работу правительственные учреждения, а в Белом доме был отменен регулярный брифинг для журналистов.

Испытал на себе воздействие стихии и президент США Джо Байден, который возвращался в Вашингтон из дома в штате Делавэр после новогодних каникул. По прибытии на авиабазу президенту и сотрудникам его аппарата пришлось около получаса ожидать в самолете возможности выйти, поскольку трап, который обычно подают к президентскому самолету, застрял в сугробе.-0-