В США планируют вывести войска из Афганистана к 11 сентября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 15 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:46 Мировые скачки цен на нефть не оказали негативного влияния на внутренние цены - "Белнефтехим" Экономика
10:44 Собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году - министр культуры Франции В мире
10:44 В Минской области в безвозмездное пользование готовы передать 37 объектов недвижимого имущества Регионы
10:38 Делегация БРСМ представляет Беларусь на региональном образовательном форуме в Псковской области Общество
10:38 Поток грузового транспорта в пункте пропуска "Брузги" увеличился на 9% Регионы
10:33 Нобелевские лауреаты призвали отменить правила интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 В мире
10:33 Повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции - Каллаур Экономика
10:33 Брифинг о вступительной кампании пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 апреля Общество
10:24 Мошенник из Могилева обещал помочь в получении прав и "откосить" от армии Происшествия
10:22 Полоцкий университет планирует открыть учебный корпус в бывшем Доме офицеров Общество
10:22 ФОТОФАКТ: Церемония прощания с Леонидом Борткевичем проходит в Минске (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Общество
10:20 В Минске с 16 апреля отключат отопление в административных зданиях Регионы
10:16 Золотовалютные резервы Беларуси в конце года составят более $6 млрд Экономика
10:16 В Дятловском районе спасатели потушили горящую траву и не пустили огонь к жилью Происшествия
10:13 В Могилеве завершено расследование по факту наезда на троих пешеходов Происшествия
10:12 Государственный флаг Беларуси будет поднят на строительном чемпионате в Сочи Общество
10:08 Беларусь готова помочь Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе Экономика
10:03 Суд по делу Тимы Белорусских начнется 16 апреля в Минске Происшествия
09:50 В Минске в апреле возбуждено 11 уголовных дел по фактам краж велосипедов Происшествия
09:47 В Миннеаполисе четвертую ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца В мире
09:44 "Гродно Азот": в нашем клиентском портфеле сейчас нет компании Helm AG Экономика
09:42 Реализация трех инвестпроектов завершится в Витебском районе в этом году Регионы
09:39 Госсекретариат Совета безопасности 19-30 апреля проверит выполнение Директивы №1 в системе кооперации Общество
09:28 Замминистра обороны проведет 17 апреля прямую телефонную линию Общество
09:24 Председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран Олег Буткевич Общество
09:02 В США планируют вывести войска из Афганистана к 11 сентября В мире
09:00 ЖК Minsk World: подарите ребенку счастливое детство! Общество
08:58 Аллею семейных деревьев заложат в Могилеве во время республиканского субботника Регионы
08:55 Открыта продажа билетов на скоростные поезда в дневном сообщении Минск-Москва Общество
08:41 Президент Филиппин снял мораторий на заключение контрактов на добычу полезных ископаемых В мире
Все новости
Все новости
В мире
15 апреля 2021, 09:02

В США планируют вывести войска из Афганистана к 11 сентября

Фото dvidshub.net
Фото dvidshub.net

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном ситуации в Афганистане, сообщает ТАСС.

"Мы начнем упорядоченный вывод оставшихся войск к 1 мая и планируем вывести все американские войска из страны к 20-й годовщине 11 сентября", - отметил он, добавив, что вывод войск будет проходить "без всяких условий".

"После тщательного пересмотра политики президент Байден решил вывести из Афганистана оставшиеся войска и, наконец, завершить продолжающуюся 20 лет войну", - пояснил представитель исполнительной власти.

Сам президент Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной американской политике в Афганистане, заявил, что присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой азиатской республики. Он рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. "То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство", - подчеркнул глава государства.

Джо Байден также заявил, что принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом. Вместе с тем, подчеркнул он, США не упускают из поля зрения террористическую угрозу. "Мы модернизируем наш потенциал по борьбе с терроризмом и существенные активы в регионе для предотвращения восстановления террористических сил и угроз для нашей страны, - сказал Байден. - Мы будем контролировать "Талибан" в плане их обязательств не позволять террористам угрожать США и нашим союзникам с афганской территории".

Вскоре после заявления администрации президента США о выводе войск из Афганистана в НАТО сообщили, что организация приняла решение начать к 1 мая вывод войск из Афганистана. "В настоящее время у нас около 10 тыс. военных в Афганистане. Вывод этих войск будет организованным и скоординированным. Мы намерены завершить вывод сил в течение нескольких месяцев. В этот период любые нападения на войска НАТО со стороны "Талибан" получат силовой ответ", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверил, что вывод войск "не станет концом отношений НАТО с Афганистаном, а лишь началом новой главы".

По данным британского издания The Times, Великобритания также выведет практически все свои войска из Афганистана после аналогичного решения администрации Соединенных Штатов.

11 сентября 2001 года в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли почти 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения. По итогам проведенного расследования ФБР посчитало, что доказательства причастности террористической сети "Аль-Каида" к терактам являются неоспоримыми. В октябре 2001 года началась операция США и Великобритании в Афганистане, целью которой стало уничтожение баз этой террористической организации, поиск ее главарей Усамы бен Ладена и Халида Шейха Мохаммеда.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая) все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, ее стали называть "бесконечной войной". На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Афганистан Байден США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото AFP Собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году - министр культуры Франции
Фото из архива Нобелевские лауреаты призвали отменить правила интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19
Фото Reuters В Миннеаполисе четвертую ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца
Фото Reuters Президент Филиппин снял мораторий на заключение контрактов на добычу полезных ископаемых
Фото ТАСС Пятеро детей погибли при пожаре в Свердловской области
Фото Getty Images Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за возможных протестов
Главное
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве
Ранние яровые посеяли в Беларуси на 65% площадей
Повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции - Каллаур
ЖК Minsk World: подарите ребенку счастливое детство!
Топ-новости
Картина дня: визит Лукашенко в Азербайджан, прогнозы в экономике и 100 дней до Олимпиады
Мировые скачки цен на нефть не оказали негативного влияния на внутренние цены - "Белнефтехим"
ФОТОФАКТ: Церемония прощания с Леонидом Борткевичем проходит в Минске (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Брифинг о вступительной кампании пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 апреля
Председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран Олег Буткевич
Генштабы стран ОДКБ подтвердили единство позиций в отношении военных угроз
Ландшафтный дизайн. Как не запустить участок и коттедж
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с COVID-19, выписаны 1287
Беларусь готова помочь Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе
В Минске с 16 апреля отключат отопление в административных зданиях
"Гродно Азот": в нашем клиентском портфеле сейчас нет компании Helm AG
Открыта продажа билетов на скоростные поезда в дневном сообщении Минск-Москва
Госсекретариат Совета безопасности 19-30 апреля проверит выполнение Директивы №1 в системе кооперации
Минздрав одобрил произведенную на "Белмедпрепаратах" вакцину "Спутник V"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 апреля прямые телефонные линии
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.