В США планируют вывести войска из Афганистана к 11 сентября

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном ситуации в Афганистане, сообщает ТАСС.

"Мы начнем упорядоченный вывод оставшихся войск к 1 мая и планируем вывести все американские войска из страны к 20-й годовщине 11 сентября", - отметил он, добавив, что вывод войск будет проходить "без всяких условий".

"После тщательного пересмотра политики президент Байден решил вывести из Афганистана оставшиеся войска и, наконец, завершить продолжающуюся 20 лет войну", - пояснил представитель исполнительной власти.

Сам президент Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной американской политике в Афганистане, заявил, что присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой азиатской республики. Он рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. "То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство", - подчеркнул глава государства.

Джо Байден также заявил, что принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом. Вместе с тем, подчеркнул он, США не упускают из поля зрения террористическую угрозу. "Мы модернизируем наш потенциал по борьбе с терроризмом и существенные активы в регионе для предотвращения восстановления террористических сил и угроз для нашей страны, - сказал Байден. - Мы будем контролировать "Талибан" в плане их обязательств не позволять террористам угрожать США и нашим союзникам с афганской территории".

Вскоре после заявления администрации президента США о выводе войск из Афганистана в НАТО сообщили, что организация приняла решение начать к 1 мая вывод войск из Афганистана. "В настоящее время у нас около 10 тыс. военных в Афганистане. Вывод этих войск будет организованным и скоординированным. Мы намерены завершить вывод сил в течение нескольких месяцев. В этот период любые нападения на войска НАТО со стороны "Талибан" получат силовой ответ", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверил, что вывод войск "не станет концом отношений НАТО с Афганистаном, а лишь началом новой главы".

По данным британского издания The Times, Великобритания также выведет практически все свои войска из Афганистана после аналогичного решения администрации Соединенных Штатов.

11 сентября 2001 года в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли почти 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения. По итогам проведенного расследования ФБР посчитало, что доказательства причастности террористической сети "Аль-Каида" к терактам являются неоспоримыми. В октябре 2001 года началась операция США и Великобритании в Афганистане, целью которой стало уничтожение баз этой террористической организации, поиск ее главарей Усамы бен Ладена и Халида Шейха Мохаммеда.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая) все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, ее стали называть "бесконечной войной". На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек.-0-