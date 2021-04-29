В США подозреваемый в убийстве сбежал из-под стражи в аэропорту

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, сбежал из-под стражи в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (США) - самом загруженном аэропорту в мире. Об этом сообщает ABC News.

По заявлению полиции Атланты, 20-летний Джаан Карлос Стровер был в наручниках и в обуви, когда он сбежал сегодня около 9.00 по местному времени. По данным шерифа округа Клейтон, подозреваемый, который также был скован за ноги, находился снаружи возле центра проката автомобилей, а не внутри терминала.

Полиция сообщила, что молодого человека экстрадировали из Джорджии в Аризону шерифом округа Марикопа.

За информацию о месте нахождения беглого преступника предложено вознаграждение до $2 тыс.-0-