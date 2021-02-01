В США полицейские распылили перцовый газ при задержании 9-летней девочки

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские из Рочестера (штат Нью-Йорк) во время задержания 9-летней девочки применили к ней перцовый газ, сообщает газета New York Post.

Момент задержания был снят на видео. На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются заставить девочку сесть в полицейскую машину. В ответ она кричит, что никуда не пойдет и хочет видеть своего отца. В какой-то момент офицер полиции распылил перцовый газ.

После публикации видео заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон заявил, что задержанная девочка склонна к самоубийству. По его словам, девочка поссорилась со своей матерью и угрожала убить себя и мать.

Будут ли применяться меры наказания в отношении офицера, распылившего перцовый газ, в полиции не сообщили.

Мэр Рочестера Лавли Уоррен заявила, что видео ее встревожило. "Из видео ясно, что нам нужно делать больше для поддержки наших детей и семей", - заявила мэр.-0-