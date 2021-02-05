В США полиция разыскивает мужчину, угнавшего машину с ампулами вакцины от коронавируса

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция города Плант-Сити во Флориде разыскивает мужчину, который угнал автомобиль с ампулами вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении департамента полиции в Facebook.
Мужчина угнал автомобиль Hyundai Accent 2 февраля со стоянки возле площадки, где проводится фестиваль клубники Strawberry Festival. В машине находилось 30 флаконов вакцины COVID-19.
По данным полиции, подозреваемым является молодой человек в возрасте около 20 лет. Правоохранители просят жителей города помочь в его поисках.-0-