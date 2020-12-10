В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать штаб демократов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Спокан (штат Вашингтон) неизвестный мужчина проник в штаб-квартиру Демократической партии США и пригрозил взорвать ее. Полиция задержала злоумышленника, сообщает ABC.
Мужчина с рюкзаком, из которого торчали провода, вошел в штаб-квартиру демократов и заявил, что собирается взорвать здание. Злоумышленник также устроил пожар, в результате которого никто не пострадал.
Подозреваемого задержали, когда тот выходил из штаба. Позже саперы определили, что в рюкзаке не было взрывчатых веществ.-0-