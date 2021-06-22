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22 июня 2021, 07:33

В США полностью вакцинированы от коронавируса более 150 млн человек

Фото healthline.com
Фото healthline.com
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жителей США, которые полностью вакцинированы от нового коронавируса, превысило в понедельник 150 млн. Такие данные приводятся на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), сообщает ТАСС.

Согласно этим данным, минимум одну прививку сделали 177 342 954 жителям США, по две - 150 046 006. Как отмечают в ЦКПЗ, полностью вакцинированы 45,2% населения страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 602 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-

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