В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФБР завело более 160 дел в связи с беспорядками в Капитолии США, произошедшими на прошлой неделе, сообщает The Wall Street Journal.

Во вторник официальные лица ФБР и Министерства юстиции начали проводить первые официальные брифинги по поводу вторжения сторонников действующего президента Дональда Трампа в Конгресс США.

"За шесть дней нами было заведено более 160 дел, и это лишь вершина айсберга", - сказал представитель ведомства - заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно. Вместе с тем, исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин отметил, что количество открытых дел в ближайшее время может достичь нескольких сотен.-0-