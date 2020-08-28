В США потерпел крушение военный вертолет

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в американском штате Калифорния. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

"[Боевая] единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку поблизости от [города] Коронадо в штате Калифорния 27 августа, когда произошел воздушный инцидент. Двое военнослужащих погибли и трое пострадали. Территория оцеплена, ведется расследование инцидента", - приводит газета заявление командования.

По данным Los Angeles Times, инцидент произошел на острове Сан-Клементе примерно в 112 км к западу от города Сан-Диего.-0-