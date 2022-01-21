В США потребуют от всех въезжающих иностранцев полной вакцинации

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что с 22 января будет требовать от всех иностранных граждан, пересекающих границу, полной вакцинации от COVID-19. Не станут исключением и те, кто въезжает в страну по необходимости, а не в целях туризма. Такую информацию распространила пресс-служба МВБ, сообщает ТАСС.

"Начиная с 22 января 2022 года МВБ будет требовать от лиц, не являющихся гражданами США и желающих въехать в Соединенные Штаты через сухопутные пограничные пункты и паромные терминалы на границах с Мексикой и Канадой, полной вакцинации против COVID-19 и предоставления соответствующих доказательств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения коснутся всех лиц, не являющихся гражданами США, вне зависимости от причины въезда в страну, включая тех, чьи поездки вызваны необходимостью. Не распространяется правило на лиц с видом на жительство.

По информации ведомства, нововведение нацелено на то, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение страны, а также способствовать трансграничной торговле и путешествиям.

Ранее агентство AP сообщало о намерении властей США распространить требование о предоставлении с 22 января сертификата о вакцинации на иностранцев, пересекающих сухопутную границу страны по необходимости, а не в целях туризма. По информации агентства, к этой категории относятся граждане иностранных государств, которые пересекают границу по служебным причинам. Это дальнобойщики, представители иностранных государств и их органов по борьбе с различными чрезвычайными ситуациями.

С 8 ноября США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном курсе прививок от коронавируса. Принимаются только документы об иммунизации препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как добавляет портал Axios, США тогда открыли сухопутные границы с Канадой и Мексикой для полностью привитых иностранцев, чья поездка не вызвана необходимостью.-0-