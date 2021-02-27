В США при крушении одномоторного самолета погибли три человека

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли в результате падения одномоторного самолета в округе Холл (штат Джорджия, США). Об этом 26 февраля передал местный телеканал WSB, сообщает ТАСС.
Авиакатастрофа произошла 26 февраля вечером. Самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направлялся в город Дейтона-Бич, штат Флорида. По информации следователей, самолет упал в овраг недалеко от пункта отправления.
Пожарные Гейнсвилла первыми прибыли на место происшествия и обнаружили тела трех погибших. Кроме того, из-за утечки топлива были эвакуированы жители дома, который расположен рядом с местом крушения.-0-