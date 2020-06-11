В США приостановлен доступ к некоторым фильмам "из-за расистской направленности"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США приостановлен доступ к нескольким популярным фильмам из-за подозрения в расистской направленности, сообщает Euronews.

Так, американский стриминговый сервис HBO Max убрал из доступа знаменитую оскароносную ленту "Унесенные ветром". Канал отметил, что целый ряд сцен картины 1939 года несет неприемлемый по нынешним временам расистский посыл. Фильм обещали вернуть позже, с аннотацией, разъясняющей исторические аспекты его создания.

Разные платформы приостановили доступ к сериалам, которых также можно заподозрить в расистской направленности. Под запрет попали, например, "Копы" и "Маленькая Британия", которая стала прообразом "Нашей Раши".

Ряд деятелей американской культуры, в том числе афроамериканцев, в сети выступили против подобных шагов, называя их "культурной чисткой" и "имитацией борьбы с расизмом". По их словам, удаление 80-летнего фильма никак не поможет решить проблемы, существующие сегодня. Некоторые отметили, что именно за роль в "Унесенных ветром" впервые в истории получила "Оскар" чернокожая актриса Хэтти Макдэниел.

После убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая по всему миру прошли акции протеста против расизма и полицейского произвола. В частности, массовые демонстрации прошли в США, Франции, Великобритании, Германии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Бразилиии. Нередко мирные акции перерастают в столкновения с полицией, мародерство и вандализм.-0-