В США продолжаются наводнения, вызванные ураганом "Салли"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасателям на побережье Мексиканского залива в США в четверг, 17 сентября, пришлось использовать спецсредства, чтобы добраться до людей, отрезанных от дорог паводком. Об этом сообщает Associated Press.

Ураган "Салли" ослаб и сдвинулся вглубь континента, однако сильные проливные дожди привели к тому, что реки начали выходить из берегов.

Как сообщает издание, в штате Алабама из-за урагана погиб один человек, а полмиллиона предприятий во Флориде, Алабаме и Джорджии во второй половине дня в четверг остались без электричества. Часть главного моста между городом Пенсакола и курортом Пенсакола-Бич во Флориде обрушилась после удара баржи во время шторма.

Национальная гвардия Флориды заявила, что направила около 500 солдат и летчиков для оказания помощи местным властям в эвакуации людей в наиболее пострадавших регионах.-0-

Фото Associated Press