В США произошла стрельба возле университета, есть жертвы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла возле Университета штата Алабамы (США), два человека погибли, трое получили ранения, сообщает американская газета
По данным полиции, один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, двое из пострадавших получили серьезные ранения.
Информации о том, кто открыл стрельбу, а также о задержании преступников пока нет. Полиция ведет расследование инцидента.-0-
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