В США произошла стрельба возле университета, есть жертвы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла возле Университета штата Алабамы (США), два человека погибли, трое получили ранения, сообщает американская газета New York Post .

По данным полиции, один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, двое из пострадавших получили серьезные ранения.

Информации о том, кто открыл стрельбу, а также о задержании преступников пока нет. Полиция ведет расследование инцидента.-0-