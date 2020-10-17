В США производители мясной продукции бесплатно раздадут защитные маски с запахом бекона

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский производитель мясных изделий Hormel Foods заявил, что планирует бесплатно раздавать защитные маски для лица с запахом бекона. Желающие получить ароматную маску должны оставить заявку на сайте компании, пишет USA Today.

"Не просто ешь бекон. Вдыхай его", - под таким слоганом проводится акция.

Маски имеют запах фирменного бекона Black Label. Получат их американцы, которых выберут случайным способом. В Hormel Foods пообещали, что за каждую оформленную заявку отправят по порции продукции благотворительному фонду.-0-