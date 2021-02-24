В США провели успешное испытание ракеты Minuteman III

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Америки провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает AirForce Times.
Пуск состоялся на базе Ванденберг в штате Калифорния. Незагруженная вооружением ракета пролетела примерно 6,800 км до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.
"Эксплуатационные испытания подтверждают готовность и надежность Minuteman II", – заявил генерал-лейтенант Энтони Коттон, заместитель командующего Глобальным ударным командованием ВВС США.-0-