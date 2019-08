В США расстреляли автомобиль рэпера – погибла арт-директор

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в Детройте неизвестный расстрелял автомобиль рэпера Tee Grizzley. Об этом сообщает TMZ . Рэпер не пострадал, но убита его арт-директор Джобина Браун.

Неизвестный подошел к паркующемуся кадиллаку, из которого уже вышел исполнитель. Подошедший открыл стрельбу по машине, в результате застрелена менеджер артиста, сидевшая на заднем сиденье. Нападавший произвел четыре выстрела.

Джобине Браун был 41 год. Рэпер Tee Grizzley 1994 года рождения. Он известен по трекам First Day Out, No Effort, Colors, и From the D to the A, дискография исполнителя состоит из двух студийных альбомов и двух микстейпов. В 2008 году он был номинирован на премию MTV Video Music Award в категории "Прорыв года".-0-