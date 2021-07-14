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14 июля 2021, 10:48

В США растет количество новых случаев заражения COVID-19

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США растет количество новых случаев заражения COVID-19 из-за быстрого распространения штамма "Дельта", сообщает Associated Press News.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев в день с 12 июля выросло в среднем до 23,6 тыс., по сравнению с 23 июня, когда было зафиксировано 11,3 тыс. Причинами такого роста стало быстрое распространение более заразного штамма "Дельта", медленная вакцинация и празднование Дня независимости США (4 июля).

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 55,6% американцев уже получили одну прививку от COVID-19. В пяти штатах с наибольшим скачком заболеваемости на душу населения уровень вакцинации был ниже: Миссури - 45,9%; Арканзас - 43%; Невада - 50,9%; Луизиана - 39,2% и Юта - 49,5%.

На фоне роста числа заболеваний местные власти в Лос-Анджелесе и Сент-Луисе обратились к жителям с просьбой носить маски на улице, включая и тех, кто уже сделал прививку от COVID-19.

13 июля официальные лица Чикаго объявили, что непривитые путешественники из Миссури и Арканзаса должны будут помещаться на карантин на 10 дней или предоставлять отрицательный тест на COVID-19. Официальные лица штата Миссисипи рекомендовали людям 65 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями не посещать собрания и большие скопления людей из-за увеличения случаев госпитализаций на 150% за последние три недели.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 14 июля в США зарегистрировано 33 914 884 случая заражения COVID-19, умерли 607 771 человек.-0-

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