В США растет уровень детской заболеваемости COVID-19 - больницы переполнены

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США наблюдается резкий скачок заболеваемости и госпитализаций детей с COVID-19, сообщает ABC News.

В еженедельном отчете, в котором собраны данные по штатам о случаях COVID-19 среди детей, 94 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 среди детей были зарегистрированы на прошлой неделе. Одни из худших показателей в штатах Луизиана, Флорида и Техас.

Как рассказал доктор Марк Клайн, главный врач детской больницы Нового Орлеана, в Луизиане самый высокий в стране показатель новых случаев COVID-19. "Мы госпитализируем рекордное количество детей. Половине детей в нашей больнице меньше двух лет. Большинству остальных - от пяти до десяти лет, они еще слишком малы для вакцинации", - отметил Клайн.

Во Флориде, штате с наибольшим числом подтвержденных случаев, лечение получают 179 маленьких пациентов. По состоянию на утро 9 августа в детской больнице в Майами одному ребенку была сделана искусственная вентиляция легких.

Доктор Маркос Местре, вице-президент и главный медицинский директор больницы во Флориде заявил, что в последние недели его команды наблюдали значительный рост случаев заболевания коронавирусной инфекции у детей. Некоторые дети находятся в больнице одни, потому что их родители на лечении от коронавирусной инфекции в другой больнице. Доктор Местре акцентирует внимание, что эти родители не прошли курс вакцинации.

За Флоридой следует Техас. Там зафиксирован 161 подтвержденный педиатрический случай, а в Калифорнии 98 подтвержденных педиатрических пациентов получают помощь.

Причина роста связана с тем, что среднесуточное количество случаев заболевания COVID-19 среди американцев в стране увеличилось почти до 100 тыс. случаев в день за последние четыре дня. Это на 31,7% больше, чем за последнюю неделю, и почти в девять раз выше, чем в среднем в середине июня. Для детей в возрасте 17 лет и младше количество госпитализаций на душу населения увеличилось в 3,75 раза, это выше, чем было всего месяц назад.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще не одобрило вакцины для детей младше 12 лет, в результате чего большая часть несовершеннолетних подвержена COVID-19. Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи надеется, что полное одобрение вакцины против COVID-19 будет получено к концу августа.-0-