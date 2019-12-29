В США разбился легкомоторный самолет

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи города Лафайетт (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, на его борту находилось до шести человек.

По данным телеканала, самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, удалившись от аэропорта не более, чем на 1,5 км.

Fox News указывает, что в данный момент информации о жертвах не поступало, а местная радиостанция утверждает, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере пять человек.-0-