В США разбился вертолет полиции – погиб один человек

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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейский вертолет разбился ночью 2 мая в северной части Хьюстона (американский штат Техас). Один сотрудник полиции погиб, второй пострадал. Об этом сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, шеф полиции города Арт Асеведо.
Сообщается, что вертолет упал на землю недалеко от многоквартирного жилого комплекса.Один из стражей порядка "умер от полученных травм". Второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.
О причинах падения пока не сообщается.-0-