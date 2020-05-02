В США разработали тест, выявляющий коронавирус в течение суток после заражения

2 мая, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Специалисты Вооруженных Сил США разработали новый тест, позволяющий выявлять в крови наличие коронавируса в течение 24 часов после инфицирования, сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание Guardian.

Новая тест-система способна обнаружить вирус не только когда у человека начинают проявляться симптомы, но и за несколько дней до того, как инфекция может передаваться другим. "Это на четыре дня раньше, чем могут нынешние тесты", - сообщает издание.

Разработанный Управлением перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) проект изначально был связан с выявлением отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранней стадии. Однако из-за вспышки пандемии программу перепрофилировали.

Пока ученые ждут, когда власти официально разрешат применение новых тестов. Это может произойти в течение недели, что сделает возможным данное тестирование во второй половине мая.-0-