В США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт FDA в Twitter.

"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентства Минздрава США изучают данные о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. "В настоящее время эти побочные эффекты крайне редки", - подчеркивается в сообщении.

CDC и FDA заявили, что серьезно относятся к сообщениям о возникновении тромбов после прививок от COVID-19 вакциной компании Johnson & Johnson. Ранее CNN со ссылкой на европейские источники сообщала о четырех известных случаях образования "необычных тромбов" после прививок этой вакциной.-0-