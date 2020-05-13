В США самолет потерпел крушение и упал рядом с оживленной трассой

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США запутался в проводах линии электропередач и потерпел крушение легкомоторный учебный самолет. Он упал в нескольких метрах от оживленной автострады, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Мирамар (штат Флорида). В кабине самолета Piper PA-34 находились двое летчиков. Один из них, 25-летний стажер, погиб, а другой получил серьезные ранения.

После падения самолет загорелся.

По заявлению представителя полиции Мирамара, у самолета обнаружились технические проблемы, поэтому он снизился, и летчик пытался посадить его на дорогу, но зацепился за провода и упал.-0-