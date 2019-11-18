В США самолет с Клинтон на борту вернулся к терминалу из-за неисправности

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся к терминалу нью-йоркского аэропорта Ла Гуардиа из-за неисправности, сообщает телекомпания СNN .

Лайнер авиакомпании American Airlines совершал перелет по маршруту Нью-Йорк - Вашингтон. Когда самолет находился уже на удалении нескольких десятков метров от терминала, сотрудники наземных служб заметили дым и нашли на земле деталь.

По словам пилотов, на борту ощущалась вибрация. Они доложили о неполадках диспетчерам, и воздушное судно вернулось.

Отмечается, что пассажирам предложили пересесть в другой самолет, который следовал в Вашингтон.-0-