В США самолет совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе (США) самолет авиакомпании Philippine Airlines совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя, сообщает Reuters .

Инцидент произошел утром 22 ноября на борту Boeing 777, который следовал из Лос-Анджелеса в Манилу. Представители филиппинской авиакомпании сообщили, что сотрудники экипажа заметили дым во втором двигателе самолета вскоре после взлета. На борту была объявлена чрезвычайная ситуация, и лайнер благополучно вернулся в аэропорт, где его ожидали пожарные.

Все 347 пассажиров и 18 членов экипажа, которые находились на борту, не пострадали. Аварийная посадка не повлияла на другие рейсы.-0-