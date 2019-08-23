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23 августа 2019, 07:19

В США самолет совершил аварийную посадку из-за задымления: семь человек пострадали

Фото CNN
Фото CNN

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет американской компании Hawaiian Airlines, летевший из Окленда (штат Калифорния) в Гонолулу (штат Гавайи), совершил экстренную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту, сообщает американский телеканал CNN.

В самолете находились 184 пассажира и 7 членов экипажа. Дым начал заполнять салон за 20 минут до приземления, из-за чего приняли решение об экстренной посадке. Для эвакуации людей после успешного приземления использовали надувные трапы. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое детей. Их доставили в больницы из-за проблем с дыханием, их жизни вне опасности.

Причины задымления на борту пока не установлены.-0-

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авиация происшествия самолет США
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