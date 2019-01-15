В США семь человек погибли в результате снежного шторма

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли в США в результате снежного шторма – крупнейшего за последние сто лет, сообщает МИР 24.

В Вашингтоне из-за непогоды случился транспортный коллапс. За последние сутки там произошло более 200 аварий. Сотни водителей застряли на дорогах. Из-за снегопадов в столице США закрыли школы и некоторые муниципальные учреждения. В аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов.-0-