В США шторм "Барри" оставил без электричества около 50 тыс. человек

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 50 тыс. жителей остались без электроэнергии из-за тропического шторма "Барри", который ночью 13 июля достиг побережья американского штата Луизиана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт энергетической компании Entergy, обслуживающей южные штаты США.

Отмечается, что юг Луизианы сильнее остальных испытал отключение электричества. Наиболее пострадавшие приходы (штат Луизиана разделяется на приходы, а другие штаты - на округа) - Джефферсон, Тербон и Лафруш.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Барри" ночью достиг побережья Луизианы, Эпицентр шторма находится в 90 км к юго-западу от прихода Морган-Сити, стихия движется со скоростью 2,2 м/с в северо-западном направлении. Скорость ветра в данный момент составляет 29 м/с.

Тропический шторм "Барри" сформировался 11 июля в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Губернатор Луизианы ввел режим ЧС 10 июля на всей территории штата. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация. В этот же день президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом, что позволяет задействовать федеральные ресурсы и финансирование для борьбы со стихией и ее последствиями.-0-