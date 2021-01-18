В США сократили количество тестов на COVID-19 из-за нехватки денег

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные департаменты здравоохранения США столкнулись с нехваткой финансовой помощи и медперсонала. Они вынуждены сокращать количество проводимых тестов на коронавирус по стране, сообщает газета Hill.
Как пишет газета, "работники здравоохранения по всей стране сталкиваются с необходимостью принятия трудного решения: закрывать пункты тестирования или сокращать часы их работы. Поскольку не располагают достаточными средствами для содержания медперсонала и одновременного проведения вакцинации и тестирования".
Сенатор Коннектикута Крис Мерфи заявил, что "в настоящее время у них нет достаточных средств для одновременного тестирования и вакцинирования, им приходится делать выбор. Это абсолютно гибельная ситуация".
В Лос-Анджелесе местные власти были вынуждены пойти на закрытие крупного центра тестирования на стадионе "Доджер" и перепрофилирование его в прививочный центр. Мэрия известила жителей города о том, что в связи с этой мерой количество тестов на коронавирус временно придется сократить, но будет увеличено число прививок.
К аналогичным мерам вынужден был прибегнуть и губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он распорядился подготовить перечень пунктов тестирования, которые можно будет перепрофилировать в центры вакцинации.-0-