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18 января 2021, 18:39

В США сократили количество тестов на COVID-19 из-за нехватки денег

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные департаменты здравоохранения США столкнулись с нехваткой финансовой помощи и медперсонала. Они вынуждены сокращать количество проводимых тестов на коронавирус по стране, сообщает газета Hill.

Как пишет газета, "работники здравоохранения по всей стране сталкиваются с необходимостью принятия трудного решения: закрывать пункты тестирования или сокращать часы их работы. Поскольку не располагают достаточными средствами для содержания медперсонала и одновременного проведения вакцинации и тестирования".

Сенатор Коннектикута Крис Мерфи заявил, что "в настоящее время у них нет достаточных средств для одновременного тестирования и вакцинирования, им приходится делать выбор. Это абсолютно гибельная ситуация".

В Лос-Анджелесе местные власти были вынуждены пойти на закрытие крупного центра тестирования на стадионе "Доджер" и перепрофилирование его в прививочный центр. Мэрия известила жителей города о том, что в связи с этой мерой количество тестов на коронавирус временно придется сократить, но будет увеличено число прививок.

К аналогичным мерам вынужден был прибегнуть и губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он распорядился подготовить перечень пунктов тестирования, которые можно будет перепрофилировать в центры вакцинации.-0-

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