В США сотни тысяч домов остались без электричества из-за шторма

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный шторм, сопровождаемый ливнями, обрушился на Западное побережье США, оставив без электричества сотни тысяч домов и предприятий, сообщает газета USA Today.

В Калифорнии без электричества остались более 160 тыс. домов и предприятий, в штате Вашингтон - более 170 тыс. и в Орегоне - около 28 тыс. Как минимум два человека погибли в районе Большого Сиэтла, когда на автомобиль упало дерево.

Шторм был наиболее сильным в северной и центральной частях Калифорнии, а также в южной части Орегона.

Сообщается о затоплении улиц в Сан-Франциско и Окленде. Местные власти Сан-Рафаэля заявили, что в экстренные службы города поступило более 330 обращений за помощью, что в четыре раза превышает обычный среднесуточный показатель подобных обращений.

"Погодные условия будут ухудшаться", - предупредили в Национальной службе погоды США, добавив, что сильный ветер, высокие волны и проливные дожди окажут серьезное разрушительное воздействие.

"Наводнение, оползни, перевернутые автомобили - и это только за минувшее утро", - написал в Twitter Департамент транспорта Калифорнии, призвав жителей штата воздержаться от поездок без крайней необходимости.

В то же время представитель местной метеослужбы заявил, что "дожди, которые пришли на месяц раньше обычного, будут очень полезны для борьбы с продолжающимися пожарами, особенно в Северной Калифорнии". По его словам, штормы фактически положат конец сезону лесных пожаров в большей части региона.

Как сообщает ТАСС, в течение нескольких последних недель Калифорния и ряд других территорий поразила сильная засуха, что привело к возникновению масштабных лесных пожаров - как в этом штате, так и в Орегоне, Айдахо, Монтане и Вашингтоне. Власти Калифорнии даже были вынуждены объявить о чрезвычайной ситуации в связи с засухой и эвакуировать в разное время десятки тысяч местных жителей. В штате выгорело более 800 тыс. га площадей.-0-