В США сотрудника полиции уволили из-за публикаций в соцсети в поддержку беспорядков

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник полиции в штате Флорида был уволен из-за публикаций в Facebook в поддержку беспорядков, которые устроили сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января возле Капитолия в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC.
По информации NBC, полицейский Эндрю Джонсон был освобожден от должности 12 января после жалобы одного из жителей города, а 14 января - уволен.
Бывший полицейский разместил на своей страничке более 30 постов в поддержку беспорядков в Капитолии, а также высказывался с пренебрежением о движении Black Lives Matter. Кроме того, Джонсон выразил сомнение в достоверности результатов президентских выборов 2020 года, на которых одержал победу Джозеф Байден.
"Его публикации не соответствуют нашим базовым ценностям", - приводит NBC заявление представителя полицейского управления Саманты Скарп.-0-