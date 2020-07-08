В США создали объединенную сеть по испытанию вакцин от COVID-19

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая сеть по испытанию вакцин от коронавируса на базе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США объединит несколько ведущих американских медицинских учреждений и позволит привлечь к исследованиям тысячи добровольцев примерно на 100 различных площадках. Об этом говорится в пресс-релизе Национального института здравоохранения США 8 июля, сообщает ТАСС.

"Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, являющийся частью Национального института здравоохранения, создал новую сетевую структуру по проведению клинических исследований средств, предназначенных для профилактики коронавируса. Она привлечет тысячи добровольцев к широкомасштабным испытаниям экспериментальных вакцин и моноклональных антител, предназначенных для защиты людей от COVID-19", - цитирует ТАСС сообщение.

Новая структура объединит четыре действующие исследовательские организации: сеть по испытанию вакцины от ВИЧ в Сиэтле, сеть по профилактике ВИЧ в Дареме (штат Северная Каролина), консорциум по клиническим исследованиям инфекционных болезней в Атланте и группу по клиническим исследованиям СПИД в Лос-Анджелесе. Эти учреждения вместе с испытаниями вакцины от коронавируса продолжат работу по изучению ВИЧ.

"Централизация нашей работы по клиническим исследованиям позволит более эффективно применять ресурсы и накопленный опыт для успешного определения действующих вакцин и других стратегий предотвращения COVID-19", - отметил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ожидается, что в рамках новой структуры будет организовано около 100 отделений, где будут проводиться испытания на территории США и других стран. Ученые будут работать сразу с несколькими вакцинами.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,8 млн человек, около 544 тыс. умерли.-0-