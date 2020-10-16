В США создали робота-дельфина, который сможет заменить животных в зоопарках и цирках

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская инженерная компания Edge Innovations разработала гиперреалистичного робота-дельфина. Его создатели надеются в будущем заменить роботами животных в дельфинариях, тематических парках и цирках, сообщает Reuters.

Робот-дельфин, вес которого составляет около 250 кг, а длина - 2,5 м, сейчас находится в бассейне штаб-квартиры компании-разработчика в Хейворде (Калифорния). Его кожа изготовлена из медицинского силикона, и внешне робот не отличим от живых дельфинов, прыгающих через обруч и выполняющих другие трюки в парках развлечений и цирках по всему миру. Движения робота координируются с помощью дистанционного управления.

Разработчики надеются, что реалистичные аниматроники (роботы, созданные на основе имитирующего движения живого существа механизма) однажды смогут развлекать посетителей в тематических парках вместо диких животных, содержащихся в неволе. Сейчас аниматроники используются в основном в голливудских фильмах.

"В настоящее время в неволе по всему миру содержатся около 3 тыс. дельфинов, которые ежегодно приносят индустрии развлечений миллиарды долларов, - отмечает основатель и генеральный директор Edge Innovations Уолт Конти. - Мы хотим, чтобы современные технологии пришли на помощь содержащимся в неволе животным".

Reuters отмечает, что около 20 европейских стран уже запретили или ограничили присутствие диких животных в цирках, и такая тенденция, безусловно, будет наблюдаться и в будущем.

Компания Edge Innovations создала реалистичных аниматроников для таких известных фильмов, как "Анаконда", "Флиппер", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Идеальный шторм" и многих других.-0-

Фото Reuters