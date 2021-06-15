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15 июня 2021, 10:11

В США спор из-за маски в магазине перерос в стрельбу

Фото из архива
Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском супермаркете в пригороде Атланты, штат Джорджия, произошел спор из-за маски, который перерос в перестрелку. Один человек погиб, трое было ранено, сообщает "Следственное бюро Джорджии" - местное детективное агентство.

По предварительной информации, днем 14 июня 30-летний мужчина вошел в супермаркет, у него произошел спор с продавщицей из-за его маски, которая была на лице. Затем он вышел из магазина, ничего не купив, и снова вернулся в магазин, где выстрелил из пистолета в продавщицу. В это время в магазине находился помощник шерифа округа, который был не при исполнении. Он попытался остановить мужчину, завязалась перестрелка. В результате оба получили ранения, кроме того, пуля задела второго продавца-женщину. Преступник был задержан, когда пытался выползти через входную дверь супермаркета.

Все пострадавшие госпитализированы. Одна женщина-продавец скончалась в больнице, второй оказали помощь сразу на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.-0-

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