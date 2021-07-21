В США средняя продолжительность жизни в 2020 году снизилась на полтора года

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году продолжительность жизни в США упала на полтора года, что является самым большим годовым сокращением со времен Второй мировой войны. Об этом информирует Associated Press.

Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, снижение продолжительности жизни американцев в основном связано с пандемией COVID-19, на которую приходится почти 74% общего снижения продолжительности жизни. В прошлом году умерли более 3,3 млн американцев, что намного больше, чем за любой другой год в истории США.

Основными причинами сокращения продолжительности жизни являются заболеваемость коронавирусом, передозировка наркотиками и стрельба на американских улицах. По словам экспертов, афроамериканцев и латиноамериканцев коснулись и другие проблемы, в том числе отсутствие доступа к качественному медицинскому обслуживанию, менее благоприятные условия жизни и большая доля населения, выполняющего низкооплачиваемую работу.

На протяжении десятилетий средняя продолжительность жизни в США росла, но эта тенденция прекратилась в 2015 году. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, средняя продолжительности жизни в США в 2020 году упала примерно до 77 лет и 4 месяцев по сравнению с 78 годами и 10 месяцами в 2019 году.

Среди других выводов в новом отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США приводятся следующие положения.

У испаноязычных американцев продолжительность жизни выше, чем у белых или чернокожих американцев.

Средняя продолжительность жизни афроамериканцев снизилась почти на три года, до 71 года и 10 месяцев. Это самый низкий показатель с 2000 года.

Продолжительность жизни белых американцев упала примерно на 14 месяцев, до 77 лет и 7 месяцев. Это самая низкая продолжительность жизни белокожих американцев с 2002 года.

Роль COVID-19 в снижении продолжительности жизни варьировалась в зависимости от расы и этнической принадлежности. Коронавирус стал причиной 90% случаев снижения продолжительности жизни среди латиноамериканцев, 68% - среди белых американцев и 59% - среди афроамериканцев.

В 2020 году средняя продолжительность жизни упала почти на два года для мужчин и примерно на один год для женщин, что увеличило давний разрыв. Теперь ожидаемая продолжительность жизни составляет 74 года и 6 месяцев для мальчиков и 80 лет и 2 месяца для девочек.-0-