В США стартует массовая вакцинация от COVID-19

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США, которые являются самой пострадавшей страной в мире от пандемии COVID-19, начинается массовая вакцинация с использованием препарата компаний BioNTech и Pfizer, сообщает Euronews .

Сегодня вакцина поступит в 145 мобильных амбулаторий, где будут делать прививки, завтра - еще в 425 амбулаторий.

Чтобы доставить препарат, требуется соблюдение непростых правил логистики. Во-первых, вакцину необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 70 по Цельсию. Второе правило - вакцина переносит лишь четыре перемещения, после чего она может утратить свойства.

Специалисты компаний BioNTech и Pfizer ранее сообщали, что их вакцина проявляет эффективность в 95% случаев.

Число зараженных коронавирусом в США с начала пандемии достигло почти 17 млн, свыше 300 тыс. человек скончались.-0-