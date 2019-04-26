В США столкнулись 28 автомобилей

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Денвера в штате Колорадо (США) столкнулись 28 машин. Такая информация размещена на официальной странице в Facebook полицейского управления города Лейквуд.

"Трагедия произошла 25 апреля. Столкнулись 24 легковых автомобиля и четыре грузовика. На месте аварии начался пожар. Власти продолжают уточнять число погибших и пострадавших. Полиция полагает, что ответственность за произошедшее несет водитель одного из грузовиков. Он задержан", - говорится в сообщении.-0-