В США столкнулись грузовик и школьный автобус

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Иллинойс недалеко от города Блумингтона столкнулись грузовик и автобус, который перевозил школьную баскетбольную команду. В результате аварии погибли два человека, пострадали восемь спортсменок, сообщает телеканал CNN.

В результате аварии погиб 34-летний водитель грузовика и 72-летний школьный волонтер, который ехал в автобусе.-0-