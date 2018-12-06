В США столкнулись грузовик и школьный автобус

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Иллинойс недалеко от города Блумингтона столкнулись грузовик и автобус, который перевозил школьную баскетбольную команду. В результате аварии погибли два человека, пострадали восемь спортсменок, сообщает телеканал CNN.
В результате аварии погиб 34-летний водитель грузовика и 72-летний школьный волонтер, который ехал в автобусе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4174 BYN
|2.416 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1339 BYN
|2.133 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.1964 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN