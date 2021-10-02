В США столкнулись самолет и вертолет: два человека погибли

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе в Чандлере, штат Аризона, сообщает NBC.

"Одномоторный самолет Piper PA-28 и вертолет Robinson R22 столкнулись друг с другом в пятницу в аэропорту города Чандлер", - говорится в сообщении американского Федерального управления гражданской авиации в Twitter.

Официальные лица полагают, что на борту каждого летательного аппарата находилось по два человека. По предварительным данным, погибшие были пассажирами вертолета. Это транспортное средство ударилось о землю и загорелось. Самолет самостоятельно совершил посадку, повредив шасси.

Пожарная служба Чендлера сообщила филиалу NBC KPNX из Феникса, что вертолет разбился и загорелся. Самолет благополучно приземлился, сообщает новостной канал. FAA заявило, что самолет повредил шасси.