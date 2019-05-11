В США танкер столкнулся с нефтяными баржами

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В транспортном канале в районе американского города Хьюстон танкер столкнулся с буксиром и двумя нефтяными баржами, сообщает американский телеканал
Инцидент произошел 10 мая. От удара одна баржа перевернулась, другая получила пробоину. В результате трагедии произошла утечка примерно 9 тыс. баррелей нефтепродуктов.
На месте инцидента ведутся работы по ликвидации последствий техногенной катастрофы. Причина столкновения не установлена.-0-
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