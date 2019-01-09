В США тестируют лекарство, способное остановить развитие болезни Альцгеймера

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США набирают добровольцев для тестирования нового лекарства, которое способно замедлить или полностью остановить потерю памяти при болезни Альцгеймера, сообщил портал WZTV.

В клинических испытаниях предлагают поучаствовать американцам 50-85 лет. Тестирования проводятся в 30 городах США.

Новое лекарство разработано для людей, у которых уже есть болезнь Альцгеймера легкой и средней степени. Новое соединение должно замедлить или остановить проблемы с памятью и мышлением.

"Препарат является нейропротектором и модулирует глутамат, защищая от потери нейронов. Недостаток глутамата в мозге приводит к дисфункции мозговых клеток", – говорится в сообщении Совместного исследования болезни Альцгеймера.-0-