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СМИ Беларуси

В США трех подростков обвинили в попытке взорвать школу

В мире 03.05.2019 | 07:11

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три подростка в штате Нью-Йорк в США обвиняются в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом сообщает телеканал ABC7 .

Такая информация поступила правоохранителям от администратора учебного заведения. Он услышал в школьном автобусе разговор трех 16-летних сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.

Предполагаемые злоумышленники были задержаны прямо в здании школы. Полиция провела обыски в домах подозреваемых и обнаружила экземпляр книги, которая содержит информацию, как самостоятельно собрать бомбу.-0-

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Теги
взрывы, подростки, США
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