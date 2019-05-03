В США трех подростков обвинили в попытке взорвать школу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три подростка в штате Нью-Йорк в США обвиняются в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом сообщает телеканал ABC7 .

Такая информация поступила правоохранителям от администратора учебного заведения. Он услышал в школьном автобусе разговор трех 16-летних сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.

Предполагаемые злоумышленники были задержаны прямо в здании школы. Полиция провела обыски в домах подозреваемых и обнаружила экземпляр книги, которая содержит информацию, как самостоятельно собрать бомбу.-0-