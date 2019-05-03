В США трех подростков обвинили в попытке взорвать школу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три подростка в штате Нью-Йорк в США обвиняются в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом сообщает телеканал
Такая информация поступила правоохранителям от администратора учебного заведения. Он услышал в школьном автобусе разговор трех 16-летних сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.
Предполагаемые злоумышленники были задержаны прямо в здании школы. Полиция провела обыски в домах подозреваемых и обнаружила экземпляр книги, которая содержит информацию, как самостоятельно собрать бомбу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3655 BYN
|2.357 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.1115 BYN
|2.106 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2457 BYN
|3.21 BYN
|3.239 BYN