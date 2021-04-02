2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США у Капитолия неизвестный сбил двух полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Капитолия в Twitter.

Как отмечается в публикации, неизвестный, находившийся в автомобиле, врезался в двух сотрудников полиции Конгресса. "Подозреваемый помещен под стражу. Оба полицейских пострадали. Все трое доставлены в больницу", - указывается в тексте.

По свидетельству американских СМИ, подвергшиеся нападению полицейские открыли огонь по водителю машины. Последний, как отмечают американские новостные телеканалы, начал стрелять в ответ. По данным телекомпании СNN, у водителя машины при себе также был нож. Все трое с огнестрельными ранениями эвакуированы. Место происшествия оцеплено, доступ в Капитолий закрыт.

ФБР оказывает помощь полиции Капитолия после инцидента. В свою очередь телеканал NBC сообщил в Twitter, что подозреваемый умер.-0-