В США у самолета при взлете загорелся двигатель

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У самолета американской авиакомпании Spirit Airlines во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Атлантик-Сити в Нью-Джерси загорелся двигатель. Как сообщает телеканала NBC, в него попала птица.

Взлет был приостановлен, пассажиров эвакуировали из самолета.

"Получив информацию о повреждении двигателя, командир воздушного судна благополучно затормозили и отдал приказ эвакуации людей в соответствии с нашими стандартными процедурами", - заявили в авиакомпании.

Все пассажиры и члены экипажа покинули самолет и были доставлены обратно в терминал. Путешественникам был предоставлен возврат средств и туристический ваучер на будущее путешествие с возможностью вылететь более поздним рейсом во Флориду, куда и направлялся самолет.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило инцидент и заявило, что по факту произошедшего проводится расследование.-0-