В США у вакцинированной матери родился младенец с антителами к COVID-19

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педиатры Пол Гилберт и Чэд Рудник из американского штата Флорида описали первый, насколько им известно, случай рождения ребенка, в крови которого уже были антитела, защищающие от COVID-19, сообщает ВВС.

По словам доктора Пола Гилберта, в январе беременная сотрудница системы здравоохранения за три недели до родов получила прививку вакцины Moderna. Медики решили воспользоваться этим случаем, чтобы выяснить, могут ли антитела передаваться от матери к ребенку. Сразу после рождения ребенка они взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у младенца антитела, которые могли попасть к нему только от матери.

Антитела выработались исключительно в результате вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат, то есть антитела не могли выработаться у нее в крови естественным путем в ходе борьбы организма с коронавирусом.

Врачи надеются, что их открытие послужит поводом для дальнейшего изучения преимуществ материнской вакцинации, которая, как выясняется, может обеспечить новорожденным защиту от коронавируса.-0-