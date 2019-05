В США ученики устроили стрельбу в школе

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Денвера в США в школе произошла стрельба, один из учащихся умер, сообщает Twitter управления шерифа округа Дуглас.

#stemshooting Sheriff says suspects 1 adult male, 1 juv male in custody. No other suspects. 8 students injured, several critical, area hospitals. No staff or officers injured. Working with DA to get search warrants for suspect car at school and suspects' homes.