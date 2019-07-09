В США умер дважды баллотировавшийся на пост президента миллиардер

9 июля, Минск /БЕЛТА/. В США в возрасте 89 лет умер дважды баллотировавшийся на пост президента США миллиардер Росс Перо, сообщает агентство
Как рассказали представители семьи Перо, бизнесмен умер в своем доме в Далласе штата Техас в кругу близких.
Росс Перо баллотировался на пост президента в 1992 году в качестве независимого кандидата, а в 1996 году как кандидат от созданной им Реформистской партии. В первый раз он набрал 19% голосов. Это один из лучших результатов, продемонстрированных независимым кандидатом.
В 1962 году Росс Перо основал компанию EDS (Electronic Data Systems), предоставляющую услуги в сфере информационных технологий.-0-
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