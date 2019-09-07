ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 7 сентября 2019
Минск Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:05 В США уже три легочных больных умерли после курения вейпа В мире
06.09.19
06.09.19 23:35 Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман стала седьмой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе Спорт
06.09.19 23:30 Судно потерпело аварию на Эльбе – один человек погиб В мире
06.09.19 22:53 Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова Калейдоскоп
06.09.19 22:30 В Берлине неизвестный наехал на прохожих В мире
06.09.19 22:08 Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали на ЧМ по современному пятиборью в Будапеште Спорт
06.09.19 22:06 Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в гостях "Сочи", потерпев третье кряду поражение на старте чемпионата КХЛ Спорт
06.09.19 21:50 Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в транспортной сфере Экономика
06.09.19 21:45 Кабинет катамнеза недоношенных детей планируют открыть в Гомельской области Регионы
06.09.19 21:12 Американские специалисты считают сотрудничество с белорусскими кардиохирургами крайне успешным Общество
06.09.19 21:03 Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020 Спорт
06.09.19 20:44 Цены за квадратный метр жилья в Гродно выросли по итогам летних месяцев Регионы
06.09.19 20:19 Беларусь и Туркменистан планируют расширять сотрудничество в области здравоохранения и образования Политика
06.09.19 19:48 Девушка погибла в ДТП в Столбцовском районе Происшествия
06.09.19 19:44 Прокуратура Минской области выявила нарушения в области защиты жилищных прав сирот Регионы
06.09.19 19:22 Палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit В мире
06.09.19 19:17 Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье Экономика
06.09.19 18:49 Кравченко представил инициативы Беларуси в сфере европейской безопасности на конференции в Швейцарии Политика
06.09.19 18:38 Школьница из Витебской области стала призером Всероссийского поэтического конкурса им.А.Дементьева Регионы
06.09.19 18:31 Оркестры из Беларуси, России и Казахстана выступят на улицах Бреста в честь тысячелетия города Афиша
06.09.19 18:28 Единое меню в школах Минска появится на следующей неделе Регионы
06.09.19 18:12 Американский форвард Шейн Принс подписал двухлетний контракт с ХК "Динамо-Минск" Спорт
06.09.19 18:04 Торжества ко Дню танкистов стартовали в Минске Общество
06.09.19 18:02 Белорусы победили швейцарцев в суперфинале Евролиги по пляжному футболу Спорт
06.09.19 17:59 Первая тренировка на стадионе "Динамо" перед матчем Европа - США пройдет 8 сентября Спорт
06.09.19 17:55 Гомель и китайский Чэнду намерены развивать сотрудничество в экономике, здравоохранении и образовании Регионы
06.09.19 17:49 Около 350 школьников в Вороново выстроились на площади в виде номера службы спасения Регионы
06.09.19 17:42 Первый дом для работников Нежинского ГОКа в Любани сдадут в ноябре Регионы
06.09.19 17:41 Белстат поддержал инициативу постпреда ПРООН в Беларуси по мониторингу достижения ЦУР Общество
06.09.19 17:35 Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября Калейдоскоп
Все новости
Все новости
В мире
07 сентября 2019, 00:05

В США уже три легочных больных умерли после курения вейпа

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями. Об этом сообщила 6 сентября телекомпания CNN.

По информации телекомпании, в США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. Неделю назад было 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа приступили к тщательным анализам легочных заболеваний и их связью с курением электронных сигарет.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал первую в стране смерть от курения электронных сигарет.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции.-0-

Теги
курение смерть США
Новости рубрики В мире
Судно потерпело аварию на Эльбе – один человек погиб
Фото Berliner Morgenpost В Берлине неизвестный наехал на прохожих
Фото Reuters Палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Фото Reuters Сотни людей числятся пропавшими без вести на Багамах после "Дориана"
Фото Shutterstock В Кракове ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
Фото VnExpress Мощный паводок во Вьетнаме: затоплены 15 тыс. домов, есть погибшие
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $729 млн
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку
Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020
В Минске шесть человек спасли из задымленной кабины лифта
Единое меню в школах Минска появится на следующей неделе
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября
Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали на ЧМ по современному пятиборью в Будапеште
Семьям с детьми на подготовку к школе в этом году оказана помощь на Br17,4 млн
ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей
Белорусы победили швейцарцев в суперфинале Евролиги по пляжному футболу
РЕПОРТАЖ: Новоселы Налибокской пущи: дикие лошади и уникальное потомство глухарей
Минское "Динамо" сыграет с БАТЭ в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу, "Шахтер" против "Торпедо-БелАЗа" и другие пары
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.