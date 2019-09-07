В США уже три легочных больных умерли после курения вейпа

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями. Об этом сообщила 6 сентября телекомпания CNN .

По информации телекомпании, в США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. Неделю назад было 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа приступили к тщательным анализам легочных заболеваний и их связью с курением электронных сигарет.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал первую в стране смерть от курения электронных сигарет.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции.-0-